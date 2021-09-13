2500 человек приняли участие в третьем Иркутском Международном Слата Марафоне

4, 5 и 11, 12 сентября состоялся III Иркутский Международный Слата Марафон. Старт был реализован на дистанциях 3, 10, 21, 42 км, а также на детской дистанции Слата Kids 500 м.Общее количество участников за четыре дня составило более 2 500 человек, сообщили в пресс-службе компании.
Формат мероприятия в связи с пандемией изменился и был адаптирован к существующей ситуации и правилам проведения массовых мероприятий. Чтобы избежать большого скопления людей, старт был растянут на 4 выходных дня. Бежать можно было по выбранной дистанции в любой из предложенных дней с 10.00 до 17.00.
Виталий Барышников, заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре:
– Это не только спорт, это – событие культурное, туристическое. Тем более, в год 360-летия города Иркутска и год массового спорта!
Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Слата»:
– Слата Марафон уже третий год показывает, что это не просто спортивное мероприятие, это особое настроение и поддержание духа от мало до велика. На площадке можно было увидеть и мамочку с коляской, пробегающей 3 км, и годовалого ребенка, держащего за руку и усердно шагающего первые шаги на дистанции 0,5 км., и мужчину в рассвете сил – 86 лет, на дистанции 10 км. Глядя на это, мы понимаем, что Слата Марафон – это то осеннее событие, которое с удовольствием ждали все!
Артём Детышев, руководитель оргкомитета:
– Все наши усилия, страхи, волнения от неопределённости с лихвой окупились улыбками, восторгом, горящими глазами, словами благодарности, которые все 4 дня мы получали от участников мероприятия, читали и видели в социальных сетях. Такие события очень нужны людям! И мы искренне поздравляем наших победителей этого года!
Абсолютными победителями 2021 года на дистанциях 10, 21, 42 км
Среди мужчин стали:
- 10 км: Кирилл Парфенов, г. Иркутск - 34:29
- 21 км: Сергей Калашников, г. Иркутск - 1:11:34
- 42 км: Максим Шергин, г. Саянск - 2:31:32
Среди женщин:
- 10 км: Татьяна Демешко, г. Ангарск - 41:59
- 21 км: Анастасия Куницына, г. Иркутск - 1:23:41
- 42 км: Александра Карякина, г. Иркутск - 3:30:57
Чемпионы получили заслуженные грамоты, медали и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия. Каждый участник на каждой дистанции получил заслуженную медаль финишера.