Компании «Востсибуголь» передала архивные документы Музею истории города Черемхово

В них содержится информация о деятельности угольных предприятий Черембаса в 50-70-е годы прошлого столетия, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Компания Востсибуголь передала Музею истории города Черемхово из собственного архива фотоальбомы, посвященные работе Сафроновского разреза в 70-е годы прошлого столетия, спортивной и общественной жизни шахты им. Кирова в 1959 году. На более чем 60 черно-белых снимках запечатлены первые произведенные в СССР экскаваторы ЭКГ 35/65 (их высота была сравнима с 22-этажным домом), производственные цеха обогатительной фабрики, котельная и административные здания Сафроновского разреза, а также лыжные соревнования, футбольные и волейбольные турниры и спартакиады.

В числе переданных музею экспонатов есть и редкие документы - суточный рапорт МУП СССР Комбинат «Востсибуголь» датированный 23.07.1969 г. с пометками Михаила Николаевича Маркелова, начальника комбината «Востсибуголь» 1953-1970 гг., из которого можно узнать не только о масштабах угледобычи в Черембасе, но и увидеть географию комбината, который в те годы объединял шахты и разрезы в Бурятии, Иркутской и Читинской областях. Также фонды музея пополнились наградными и юбилейными значками, в числе которых ведомственные награды «Шахтерская слава» и «Почетный шахтер», и портретом Карла Генриха Маркса, авторства одного из сотрудников Рудоремонтного завода в Черемхове.

Новики в черемховском музее посетители смогут увидеть, когда сменится экспозиция. Переданные экспонаты позволят в деталях представить, как добывался уголь в Иркутской области в советское годы. А также прикоснуться к той части истории, когда Черемхово был одним из крупнейших шахтёрских городов России.

«Экспонаты на шахтерскую тематику попадают в музей довольно редко, поэтому такой подарок для нас очень дорог. Черемховцы приносят в основном предметы быта. И мы всегда обращаемся с этой просьбой, потому что музей будет жить и дышать полной грудью, когда у него будут подлинные вещи. Ну а уголь – это наше всё», – Елена Горбунова, директор Музея истории города Черемхово.

«Экспонаты, которые мы сегодня передаем музею, по меркам истории города Черемхова довольно свежие – им всего 60 лет. Но это тоже артефакты. И, я уверен, они очень органично вольются в коллекцию музея, потому что главная задача любого музея – это максимально точно передавать не только материю, да, но и дух времени», – Евгений Мастернак, генеральный директор компании «Востсибуголь».

Для предприятий, входящих в Еn+ Group, помощь музеям в сохранении историко-культкрного наследия - важная составляющая социальных, экологических и инфраструктурных проектов, которые в свое время запустил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска и сегодня успешно воплощаются в жизнь на территориях присутствия компании. Так в черемхове в 2020 году при участии En+ Group завершено строительство Ледовой арены, разработана программа по дальнейшему благоустройству городских зон отдыха.