Чаще всего с профессиональными праздниками поздравляют педагогов и медиков

Реже – программистов и дизайнеров.

Поздравления по случаю профессионального праздника реже всего слышат разработчики ПО и дизайнеры, чаще всего – воспитатели и учителя, врачи и медсестры. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, имеющих опыт работы.

Российских и международных профессиональных праздников немало и большинство коллективов чтут эти даты: 63% россиян принимают на работе поздравления по такому поводу. В силу небольшого профессионального опыта молодежь до 24 лет поздравляют реже, чем россиян старше 45-ти (53 и 65% соответственно).

Среди наиболее популярных профессиональных групп чаще всего поздравлений удостаиваются представители социально значимых профессий: воспитатели (90%), врачи (86%), медицинские сестры (79%) и учителя (78%). О поздравлениях с профдатами рассказал 61% юристов, 59% HR-менеджеров, 58% бухгалтеров. Самые обделенные вниманием в дни профессиональных праздников – дизайнеры (38%) и программисты (37%).