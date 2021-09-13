Строительство складских помещений выросло в цене на 33-55%

Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank (есть у SIA.RU), в июне 2021 года рост цен на разные материалы и услуги в среднем составил от 33% до 55%, тогда как ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась на 2,25 п.п.

Эти факторы стали причиной роста стоимости строительства складских объектов.

Стоимость продажи built-to-suit стандартного сухого склада класса А выросла на 17-23%. Как следствие, наблюдается рост ставки аренды built-to-suit: для сухого склада класса А значение выросло на 18,5-25%. По прогнозам компании Knight Frank, этап острой фазы роста пройден, далее будет наблюдаться умеренный рост стоимости строительства в рамках инфляции на 5-10% в год.

В 2021 году был зафиксирован рост цен на материалы и оборудование, а также нехватка надежных подрядчиков и поставщиков, неготовность отделов закупок к быстрому реагированию.

В связи с этим инвесторы вынужденно принимают антикризисные решения, касающиеся продолжения или приостановки финансирования проектов, изменения цепочки поставок, замены материалов и оборудования. В свою очередь, подрядчики и предприятия строительной отрасли в целом также меняют поведение в отношении поставщиков в зависимости от их фактических резервов и производственных мощностей.

В результате пандемии произошло снижение объемов строительства, что стало причиной увеличения отложенного спроса на стройматериалы. Рост спроса привел к удорожанию материалов в 2021 году. Инвесторы разогревают рынок, «отыгрывая» потери, связанные с приостановкой проектов весной 2020 года.