В ИНК-классе прошел тренинг личностного роста «Моя профессиональная траектория»

Профориентационную встречу с учениками 11 класса средней школы №3 города Киренска провели специалисты Иркутского государственного университета в рамках сотрудничества с ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Мероприятие прошло по трем блокам. Тренинг был предназначен для школьников, желающих определиться с дальнейшей учебой и будущей профессией в Иркутской нефтяной компании. Ребята создали универсальный профиль школьника, указав его внешние и психологические особенности, знания и компетенции.

Далее учащиеся построили карьерную траекторию персонажа в ИНК, используя карту-инструментарий. Команды школьников представили семь презентаций для актуальных вакансий компании.

На тренинге специалисты ИГУ смогли выявить профессиональные ориентиры старшеклассников и разобрать ошибки. Каждый учащийся ИНК-класса сформировал профессиональную карту развития, получил сертификаты участников и ценные подарки от партнеров.

- Благодаря подобным мероприятиям школьники уже на этапе выпускных классов понимают, чем они хотят заниматься, и что им нужно для реализации своих целей. Было приятно видеть, что многие ребята, с кем мы провели тренинг, уже определились со своим будущим. Выбрали вуз, направление, вакансию, и знают, как правильно заполнить резюме. Многие настроены работать в Иркутской нефтяной компании, причем кто-то нацелен не только на технические специальности, -- отметила представитель ИГУ Ирина Титова.

Подобное мероприятие прошло в мае и для учащихся ИНК-класса в Усть-Куте. Специалисты корпоративного учебного центра ИНК рассказали о дальнейшей поддержке выпускников в их карьерной траектории.