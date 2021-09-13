Нарушения выявили в ремонте улицы Мелентьева в Иркутске

Подрядчика оштрафовали на 280 тысяч рублей, сообщили SIA.RU в мэрии.

Подрядная организация на Мелентьева в текущем сезоне допустила 14 нарушений, общая сумма штрафов и пени превысила 280 тысяч рублей.

Специалисты независимого строительного контроля и комитета городского обустройства контролируют работы на объектах ежедневно, это позволяет оперативно устранять нарушения.

На сегодня подобная работа выстроена с каждым из 22 объектов, которые ремонтируются по БКД.

«Все взымаемые штрафы и пени возвращаем в бюджет и перераспределяем на ремонт дополнительных дорожных участков. За счет этого вкупе с экономией от проведения конкурсов муниципалитет уже в этом году дополнительно ремонтирует улицу Ударника в центре города», – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.