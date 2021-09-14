ЦБ раскрыл среднюю сумму брокерского счета россиян

Всего на фондовом рынке торгует 14,8 млн российских граждан, сообщили SIA.RU в Банке России.

Стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании достигла 7,2 трлн рублей, а в доверительном управлении – 1,2 трлн рублей. Интерес инвесторов на брокерском обслуживании сместился от иностранных ценных бумаг к российским.

В доверительном управлении наибольшую доходность продемонстрировали стратегии, ориентированные на акции.

Проведенный анализ показал, что доля брокерских клиентов с непустыми счетами в большей степени зависит от среднедушевых доходов в регионе. Так, Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются лидерами не только по абсолютному числу клиентов и объему активов, но и по количеству клиентов на 1 тыс. населения.