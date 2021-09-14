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ЦБ предлагает ввести эскроу-счета на ИЖС

Использование счетов эксроу при проектном финансировании индивидуального жилищного строительства (ИЖС) позволит развить рынок его ипотечного кредитования, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Подумать о создании ипотечного продукта для ИЖС в июле главу ЦБ Эльвиру Набиуллину попросил президент.

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Как заявил тогда вице-премьер Марат Хуснуллин, индивидуальное жилищное строительство – одна из ключевых точек роста для строительства жилья. Почти 60% россиян хотели бы иметь именно свой дом, а не квартиру, показал опрос НАФИ. По словам зампреда правительства, для развития рынка необходимо обеспечить предоставление земли и оформление прав на построенные объекты. Также важно создать реестр типовых проектов, упростить и упорядочить процедуру подключения к инфраструктуре. Кроме того, вице-премьер сообщил о совместной работе с ЦБ над ипотечным продуктом для ИЖС.

В настоящее время банки считает выдачу ипотеки на ИЖС высокорискованной. Банки, сталкивающиеся с рисками кредитования ИЖС, «вынуждены закладывать эти риски в ставку, что, соответственно, повышает его стоимость и снижает привлекательность для потребителя», сообщили газете в пресс-службе ЦБ.

Система эскроу-счетов в многоквартирном жилищном строительстве ввели в 2019 году. Этим летом банки начали использовать механизм счетом эскроу для финансирования проектов индивидуального жилья, но пока сделки носят фрагментарный характер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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