Противостояние России, США и Китая может закончиться разрушением мира

Избежать силового конфликта – фундаментальная общая цель трех стран, считают в Пентагоне, передает РБК.

«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир», – заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По словам генерала, необходимо продолжать вести стратегические переговоры с Россией и Китаем. «Потому что, какими бы разными мы ни были, у нас есть фундаментальная общая цель, и это – никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо», – отметил он.