12 деревянных зданий восстановили в Иркутске

В акции «Фасадник» поучаствовали 350 добровольцев, сообщили SIA.RU в мэрии.

За два дня акции удалось привести в порядок 12 домов, среди которых памятники деревянного зодчества, культурного и архитектурного наследия.

Перед тем, как приступить к работам, все объекты изучает архитектор. Проводятся зондажи, берутся пробы красок. Специалисты изучают, какие цвета использовались исторически для этого дома. И на основании этих данных составляются паспорт и эскиз здания.

Все согласовывается со службой по сохранению культурного наследия. И только после этого волонтеры могут приступить к работам по подготовке поверхности и непосредственно покраске фасадов. За каждым домом закреплен специалист, который следит за тем, чтобы работы проводились в соответствии с паспортом.

Всего в рамках акции с 2017 года отремонтировали более 100 домов в разных районах Иркутска. В работе приняли участие порядка полутора тысяч человек. Это волонтеры, предприниматели, общественные деятели, руководители различных предприятий и организаций, а также неравнодушные жители города. Акция, появившаяся в Иркутске, уже прошла в других городах: в Томске, Улан-Удэ и Листвянке.