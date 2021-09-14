Составлен ТОП-5 набережных Иркутска

Пока в Иркутске обсуждают проект единой городской набережной, которая предусматривает объединение в прогулочную зону всех участков, компания МТС составила рейтинг набережных Иркутска. За основу взят анализ обезличенного мобильного интернет-трафика за три летних месяца 2021 года, сообщил в своем аккаунте директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

1. Бульвар Гагарина

– На первом месте – традиционно бульвар Гагарина в районе острва Конный. Особенно всплеск трафика зафиксирован в выходные в первые два месяца лета, пока вода в Ангаре не поднялась выше нормы. Здесь гуляли горожане и гости города до поздней ночи, – подчеркнул Владислав Божеев.

2. Пляж Якоби

– Несмотря на отдаленность от центра, сюда съезжаются горожане со всех районов. Самым активным летним месяцем стал июль, – отмечает директор МТС. – Все логично, в Сибири – позже уже не купаются. И не особо загорают.

3. Ледокол «Ангара»

– Третьей стала площадка около Ледокола «Ангара». Хотя музей в Ледоколе закрыт на реконструкцию, развитая инфраструктура делает свое дело: прокат трендовых сапов и серфов, кафе, бассейн с оборудованной зоной отдыха с лежаками и баней.



4. Цесовская набережная

– Это моя любимая набережная – визитная карточка Иркутска, я ее называю открыточная набережная. Она на четвертом месте по объему скачанных терабайт. И половину летнего трафика здесь сгенерировали в августе, вероятно больше всего, абитуриенты ИГУ, – считает директор МТС.

5. Верхняя набережная

– Помимо жильцов новостроек здесь любит гулять, кататься на роликах, самокатах, велосипедах молодежь, но развлекательной инфраструктуры пока не достаточно. Поэтому – почетное пятое место.



По словам Владислава Божеева, в целом же, трафик в этих местах Иркутска по сравнению с прошлым годом вырос более чем на четверть. И это неудивительно, благодаря проведенной модернизации скорости хорошие, будь то просмотр кино, передача фото и видео в формате 4K, онлайн-трансляция, ведение прямых эфиров. К этому летнему сезону МТС установила более 30 новых базовых станций и расширила емкость канала в популярных локациях города.