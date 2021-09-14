Загородный дом выиграл в лотерею житель Иркутска

В 1334-м тираже «Русского лото» она ему сопутствовала. По итогам розыгрыша житель Иркутска стал обладателем загородного дома стоимостью 600 тыс. руб., сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Победитель никогда не считал себя удачливым человеком. После этого выигрыша Олег поменял свое мнение. Мужчина оформил приз деньгами, чтобы потратить средства на покрытие ипотеки.

У победителя свой бизнес. Он руководит компанией, которая занимается охранной деятельностью. В свободное время увлекается плаванием, летом катается с семьей на велосипеде, а зимой – на лыжах и коньках.