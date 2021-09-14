Азиатско-Тихоокеанский банк получил 1,77 млрд чистой прибыли за 8 месяцев 2021 года

«Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) (далее – Банк) показал положительный финансовый результат согласно российским стандартам бухгалтерского учета за первые 8 месяцев 2021 года. Чистая прибыль Банка составила 1,774 млрд руб.

«АТБ сохраняет уверенные темпы роста бизнеса и показывает стабильно высокий уровень прибыльности. Мы активно работаем над повышением операционной эффективности, сохраняя хорошие темпы финансирования розничных и корпоративных заёмщиков. Запасы ликвидности и достаточности капитала сохранялись на комфортном уровне. Банк уверенно следует принятой ранее стратегии развития», - прокомментировал результаты работы Банка Председатель Правления Алексей Коровин.

Активы с начала года выросли на 7,5% до 134,3 млрд руб. По этому показателю АТБ сохраняет позиции среди 50 крупнейших кредитных организаций России.

Операционные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,1% с 7,0 до 8 млрд руб., при этом затраты на функционирование снизились на 2,7% до 4,3 млрд руб.

За первые 8 месяцев доход от размещения средств составил 9,0 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на привлечение ресурсов снизились по сравнению январем-августом 2020 г. на 169 млн руб. до 2,7 млрд руб.

Чистый комиссионный доход составил 1,4 млрд руб., что на 210 млн руб. больше показателей за первые 8 месяцев 2020 г.

Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) за первые 8 месяцев 2021 г. составило 53,2%.

Капитал Банка увеличился с начала года на 11,7% и составил 17,2 млрд руб.; по состоянию на 1 сентября 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 12,2%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.

21 июля 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка на одну ступень - до уровня B+, прогноз «стабильный». Повышение рейтинга обусловлено усилением позиций компании на рынке, повышением качества активов и устойчивой прибыльностью. Банк успешно справился с влиянием пандемии, следуя траектории уверенного развития.