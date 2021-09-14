Евгений Бондаренко назначен заместителем Председателя Правления банка «Приморье»

Банк «Приморье» объявляет о новом кадровом назначении. Кандидатура Евгения Бондаренко согласована Восточным центром допуска финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации на должность заместителя Председателя Правления — директора кредитного департамента ПАО АКБ «Приморье».

Евгений Бондаренко возглавляет в Банке блок по кредитованию корпоративного сектора и клиентскому бизнесу. До прихода в Банк «Приморье» Евгений Геннадьевич работал в региональном операционном офисе банка ВТБ во Владивостоке, где возглавлял направление корпоративного бизнеса.

– В Банке «Приморье» формируется новая команда, ориентированная на достижение стратегических целей, поставленных перед банком, — комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. – Основными приоритетами сейчас являются открытие и эффективная работа офисов в новых городах, наращивание кредитного портфеля, увеличение генерации чистой прибыли и капитала Банка, а также внедрение новых финансовых продуктов и развитие дистанционных банковских сервисов. Евгений Бондаренко обладает обширным профессиональным и управленческим опытом работы в разных банках, который поможет в успешной реализации стратегических планов Банка «Приморье».