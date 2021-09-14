Банк «Открытие» предлагает клиентам новые инвестиционные монеты

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам инвестиционные монеты из обновленной линейки Банка России «Георгий Победоносец».

Золотые монеты «Георгий Победоносец» выпущены Банком России в 2021 году номиналом 25, 100 и 200 рублей. У клиентов банка «Открытие» появилась отличная возможность инвестировать и диверсифицировать свои вложения не только в уже привычную монету номиналом 50 рублей (1/4 унции), но и в монеты весом 3,11 , 15,55 и 31,1 грамма.

Приобрести новые золотые монеты можно в офисах банка, а посмотреть наличие и стоимость на странице сайта.