Правительство Республики Башкортостан и Банк Уралсиб подписали «дорожную карту» по сотрудничеству на 2021-2023 годы

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и Председатель Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Евгений Коган подписали План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2021-2023 годы.

Соглашение о сотрудничестве Правительство региона и банк заключили в июне 2019 года. Документ, в частности, предусматривает взаимодействие сторон в реализации приоритетных государственных программ, инвестиционных, социальных и благотворительных проектов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата в Башкортостане и экспортного потенциала региона, развитие качественного банковского обслуживания и внедрение современных цифровых технологий предоставления финансовых услуг, рост уровня благосостояния населения.

Особое внимание в документе уделяется реализации совместных мероприятий по финансированию жилищного строительства и поддержке граждан в приобретении жилья, в том числе, в рамках Программы «Жилищные строительные сбережения». Большая часть «дорожной карты» посвящена комплексному развитию проекта «Карта жителя Республики «АЛГА БАШКОРТОСТАН».

Одной из ключевых тем Соглашения является поддержка и развитие предпринимательской среды региона. В частности, речь идет о кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, участии Банка в развитии системы гарантийной поддержки МСП на территории региона, реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности предпринимателей и населения.