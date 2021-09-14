Газпромбанк запустил новые вклады «Копить» и «Управлять»

С 13 сентября Газпромбанк трансформировал свою линейку вкладов, добавив два новых продукта: «Копить» в российских рублях и долларах США, не предусматривающий пополнение или частичное снятие суммы, и «Управлять» в российских рублях, по которому допускаются расходные операции. Два этих вклада разработаны с учетом запросов клиентов и закрывают основную часть их пожеланий, связанных со сберегательными продуктами.

Доходность по вкладу «Копить» с учетом капитализации составляет до 6,68 % годовых в российских рублях и до 0,35 % годовых в долларах США. В дистанционных каналах обслуживания вклад можно оформить на минимальную сумму от 15 тыс. руб. или 500 долларов США, а в офисе Банка – от 100 тыс. руб. или 1500 долларов США.

По вкладу «Управлять», минимальная сумма которого равна 50 тыс. руб., клиент может получить до 4,3 % годовых. Доступно пополнение и снятие средств до неснижаемого остатка, который определяется вкладчиком при заключении договора и не подлежит изменению в течение всего срока вклада.

Оба вклада доступны для оформления дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут открыть их в мобильном приложении «Телекард 2.0», а новым клиентам сначала нужно выпустить банковскую карту и заключить с Банком договор дистанционного банковского обслуживания. Для этого можно подать заявку на выпуск дебетовой Умной карты на сайте Банка или в приложении «Телекард 2.0», нажав на кнопку «Стать клиентом банка», а затем получить карту в удобное время с бесплатной доставкой, действующей более чем в 100 городах России. Кроме того, оформить вклады можно в отделениях Банка и через заявку на сайте.

Подробные условия по вкладам «Копить» и «Управлять» можно узнать на сайте.