Представители Примсоцбанка обсудили с КНР вопросы финансового сотрудничества

Примсоцбанк принял участие в заседании Российской части Подкомиссии Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств. Темой Подкомиссии стало сотрудничество сторон в финансовой сфере. Встреча состоялась 2 сентября 2021 года.



В работе Подкомиссии приняли участие представители Центробанка, Минфина, коммерческих банков, Московской биржи и других организаций, осуществляющих финансовое взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Они рассмотрели вопросы межбанковского сотрудничества, расчетов в национальных валютах, сотрудничества на финансовых рынках, в области платежных систем и в сфере страхования. Участники заседания отметили укрепление российско-китайского финансового сотрудничества, не смотря на ограничения из-за Covid-19.



– Наш банк является постоянным участником Подкомиссии. Вследствие тесных отношений с банками КНР мы получили значительный опыт в банковском обслуживании двусторонней торговли. – рассказал Сергей Горох, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк. – Одним из стратегических направлений российско-китайского финансового сотрудничества является переход на расчёты в рублях и юанях. Стоит отметить, что и удельный вес расчетов в национальных валютах с каждым годом неуклонно растет. Вместе с тем имеются препятствия, сдерживающие этот рост. В ходе заседания мы обсудили пути их преодоления.



Итоговая встреча центральных банков двух стран (Народного Банка Китая и Банка России) пройдет 16 сентября 2021 в онлайн-формате. На данном заседании Подкомиссии стороны совместно обсудят все ключевые вопрос, закрепив это в итоговом протоколе.