Арташес Сивков, РСХБ: к 2022 году время получения потребительского кредита и кредитной карты сократится в 2 раза

Дальнейшее развитие розничного кредитования Россельхозбанка будет достигнуто, прежде всего, благодаря автоматизации процесса получения финансовых услуг и цифровизации каналов продаж и обслуживания, отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков. Применение различных «цифровых решений» позволит РСХБ сократить к 2022 году время получения потребительского кредита или оформления кредитной карты в отделении в 2 раза.

По словам зампреда РСХБ, банк выделил для себя несколько ключевых ориентиров взаимодействия с клиентами, среди которых выстраивание системы знаний о клиенте и построение омниканальной персонализированной схемы коммуникации с ним. В частности, одной из составляющих масштабной цифровой трансформации РСХБ является реализованная в банке модель единого фронт-офисного решения. Она позволяет сотрудникам работать с кредитами и кредитными картами из «единого окна», что положительно сказывается на качестве и скорости предоставления услуг клиентам. В результате скорость поставки нового функционала увеличена в 6 раз.

«Наша цифровизация глобальная и затрагивает множество разных процессов, как внешних, так и внутренних, потому что за любым крутым онлайном стоит крутой оффлайн. И оффлайн тоже может быть в «цифре», - сказал Арташес Сивков в рамках конференции «Курс розничного кредитования: тренды и прогнозы 2022».

Задачей на следующий год РСХБ ставит объединение нескольких технологических решений (ЕФР, платформу Свое Жилье, ПО Электронной регистрации) в одну целостную картину и удобный омниканальный путь для клиентов и партнеров.

«С точки зрения розничного клиента запуск сквозных бесшовных процессов между каналами к 2022 году позволит сократить средний срок выдачи потребительского кредита и оформления кредитной карты в отделении в 2 раза. Среднее время открытия счета при этом может сократиться в 4 раза – до 7,5 мин, а открытие вклада – в 2 раза до 8 мин», - добавил Сивков.

В то же время, как отмечает заместитель председателя правления РСХБ, несмотря на то что цифровизация станет основной точкой дальнейшего развития рынка розничного кредитования, существует ряд причин, в том числе социальных, из-за которых наличие сети банковских отделений остается необходимостью для эффективной конкуренции на рынке.

«Цифровизация - это то, куда мы все должны идти. Мы считаем, что будущее с точки зрения розничного кредитования - это качественный продукт, который качественно продаётся через все доступные и комфортные для клиента каналы продаж. И тут важно учитывать, что группа ключевых заемщиков по потребительским кредитам - это люди в возрасте 40-55 лет, и многие из них любят приходить в отделение банка, поэтому наличие физической сети отделений, более цифровых или менее - это необходимость для эффективной конкуренции на рынке», - отметил Арташес Сивков.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.