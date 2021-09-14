Лихач скончался во время погони на Академическом мосту в Иркутске

Он врезался в уборочную технику, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Ночью 14 сентября 24-летний водитель «Тойоты Премио» демонстративно совершал элементы экстремального вождения, а при приближении полиции решил скрыться.

На Академическом мосту водитель седана не справился с управлением и столкнулся с уборочной техникой. От полученных в результате происшествия травм, водитель скончался на месте инцидента. 48-летний водитель уборочной техники и пассажир не пострадали.

Установлено, что 24-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения, автомобиль не был зарегистрирован должным образом.