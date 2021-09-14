Режим ЧС ввели в Казачинско-Ленском районе

Решение приняли в связи с крушением самолета L-410, указ опубликовали на портале правовой информации.

«Ввести на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области режим функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования» – говорится в указе.

Главе района рекомендовали докладывать о ликвидации последствий крушения и выплатах пострадавшим.