Особенности сибирского отопительного сезона. Энергетики и власть о том, как не замёрзнуть этой зимой

Фото: Андрей Фёдоров

Отопительный сезон 2021-2022 стартовал в Иркутской области 1 сентября. В этом году готовность жилых домов выше, чем в прошлом. Как в регионе прошла подготовка к важному периоду в работе коммунальных служб муниципальных образований? Какие новые проекты, повышающие качество теплоснабжения, реализованы, а какие планируются к реализации в ближайшей перспективе? С какими рисками, по мнению энергетиков, могут столкнуться потребители этой зимой, и как их можно минимизировать? Об этом – в материале портала SIA.RU.

5 миллиардов на тепло

Анатолий Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Анатолий Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области:

– Подготовка к зиме – достаточно серьезное мероприятие, и эта работа начинается сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. В министерстве в еженедельном режиме проходят штабы по вопросам энергетики и теплоснабжения с представителями Ростехнадзора, прокуратуры, в которых участвуют все 42 муниципальных образований Иркутской области.

В этом году на подготовку к отопительному зимнему периоду запланировано финансирование мероприятий на общую сумму 5 миллиардов 160 миллионов 320 тысяч рублей, в том числе на топливо 2 миллиарда 573 миллиона рублей: из областного бюджета 1 миллиард 281 руб., из местных бюджетов – 360 миллионов руб., а также средства предприятий – 3 миллиарда 518 миллионов руб.

По всем источникам на 1 сентября профинансировано 2 миллиарда 835 миллионов руб., в том числе на топливо 1 миллиард 207 миллионов руб., или 53% от запланированной суммы.

По сравнению с прошлым годом подготовка к отопительному сезону объектов жилищного фонда идёт с плюсом 1,3%, котельных – плюс 3,8%, тепловых сетей – плюс 3,2%.

Кстати, в прошлом отопительном сезоне в сфере энергетики в Иркутской области было зарегистрировано 440 технологических нарушений, что на 23% ниже аналогичного периода 2020 года, когда было 572 технологических нарушения. Правда, прошлые периоды были аномально холодными, люди обогревались электрическими приборами, поэтому сети не выдерживали напряжения. Мы постепенно модернизируем оборудование, но темпы индивидуального жилищного строительства в последнее время очень высоки, успевать за ними не всегда получается. Вместе с тем, качество такой застройки не отвечает современным требованиям энергоэффективности. Чтобы не было проблем с отключениями электроэнергии в предстоящий отопительный сезон, собственникам надо утеплять дома и делать резервные источники электропитания, либо печного отопления. Мы всё-таки живем в Сибири, у нас нельзя строить «фанерные» домики.

Готовность лучше, чем в прошлом году

Андрей Ловцов, заместитель главного инженера ООО «Иркутскэнергосбыт».

Фото: Андрей Фёдоров

Андрей Ловцов, заместитель главного инженера ООО «Иркутскэнергосбыт»:

– Ежегодно работники Иркутскэнергосбыта, как представителя единой теплоснабжающей организации «Байкальская энергетическая компания», осуществляют оценку готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду.

В этом году ситуация чуть лучше, чем в прошлом, и сейчас полностью, без всяких условий, к отопительному сезону готовы в среднем около 50-и процентов жилых домов.

Кроме того, есть дома, которые готовы при определенных условиях – они также будут подключены к теплу, но продолжат устранять замечания для того, чтобы получить оценку «готов» без всяких оговорок.

Андрей Харитонов, директор ООО «Иркутскэнергосбыт».

Фото: Андрей Фёдоров

Андрей Харитонов, директор ООО «Иркутскэнергосбыт»:

– Уточню, что к теплу в любом случае будут подключены даже те многоквартирные дома, которые получают статус «не готов». Но жителям таких домов стоит задуматься, почему так произошло, и выяснить у своей управляющей компании причины неготовности, и как следствие – отсутствие гарантии тепла в квартирах. Жители вправе требовать от своей управляющей компании или ТСЖ полный отчет о проделанной работе. В случае, если по мнению жильцов УК не справляется, они вправе на общем собрании собственников принять решение о смене организации.

Ещё один момент, на который хотелось бы обратить внимание жильцов, как на один из критериев готовности дома к отопительному сезону: уточните у своей управляющей компании, работают ли у вас общедомовые приборы учёта. Также хотелось бы, чтобы жители не препятствовали их установке, с чем нам периодически приходится сталкиваться. Оснащение общедомовыми приборами учёта необходимо в рамках исполнения 261 Федерального закона и способствует снижению платежей за потреблённые энергоресурсы.

Модернизация системы теплоснабжения улучшит экологию Иркутска

Дмитрий Ружников, вице-мэр города Иркутска.

Фото: Андрей Фёдоров

Дмитрий Ружников, вице-мэр города Иркутска:

– Начало отопительного сезона в Иркутске началось с 15 сентября. Сначала подключаются социальные объекты, потом будут подключения многоквартирных домов и других производственных объектов. Запасов топлива в городе достаточно, а по мазуту запас даже выше нормы.

У нас есть большие планы по развитию надёжного теплоснабжения в Иркутске. Один из таких проектов – совместное с ООО «Байкальская энергетическая компания» строительство теплосетей на улице Баррикад. Проект поддержан губернатором региона Игорем Кобзевым, заявка отправлена в федеральные органы на финансирование по инфраструктурным кредитам, которые предоставляет правительство РФ. Модернизация системы теплоснабжения позволит закрыть 15 угольных и мазутных котельных, улучшив экологию города, а также даст толчок к развитию тех территорий Иркутска, где раньше это было технически невозможно.

Инвестиции в надёжное теплоснабжение

Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Фото: Андрей Фёдоров

Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ:

– Программа подготовки к новому отопительному сезону у нас реализована уже на 95%. По результатам текущей эксплуатации была намечена ремонтная программа: в этом году мы должны были капитально отремонтировать 21 сеть, технически перевооружить 4 крупных сети по улицам Цесовская Набережная, Энгельса, и построить новую сеть для улучшения качества теплоснабжения жителей микрорайона Новая Лисиха именно в переходные осенне-весенние периоды.

Мы построили крупный и знаковый для нас объект под качественную насосную станцию «Правобережная» - взамен ТЭЦ-2, которая в прошлом году отметила 110 лет. Порядка 160 тысяч жителей Правобережного округа будет подключено к новой насосной станции. А поскольку она построена с перспективой на дальнейшее развитие, есть возможность в будущем через эту станцию передать тепло уже жителям микрорайона Зеленый.

Традиционно провели испытания тепловых сетей разными методами и устранили около 400 выявленных дефектов. В частности, уже традиционным для Иркутска методом внутритрубной диагностики на улицах Карла Либкнехта и Гаражная было обнаружено около 60 дефектов, которые раньше не определялись даже гидравлическими испытаниями, и в зимний период могли привести к аварийной ситуации.

У нас прорабатываются вопросы крупных инвестиционных проектов – это строительство новой тепловой сети (если все пойдет по плану, который наметили с губернатором) по улице Ядринцева до улицы Зимний с переходом через реку Ушаковка. По Зимней мы сеть построили ранее – связали 3 котельных станции в один узел, что позволило сделать некий прорыв для жилищного строительства в этом районе. И основное строительство – от Маратовского Кольца до улицы Напольная. Этот проект мы должны реализовать за два года. Будет также строительство по Цесовской Набережной от Глазковского моста по увеличению диаметра магистрального трубопровода в рамках дальнейшего развития КНС «Правобережная». И много других уже локальных строек, которые нацелены на улучшение качества и повышение надежности теплоснабжения.

К осенне-зимним нагрузкам готовы

Алексей Прошутинский, директор филиала «Южные электрические сети» ОАО «Иркутская электросетевая компания».

Фото: Андрей Фёдоров

Алексей Прошутинский, директор филиала «Южные электрические сети» ОАО «Иркутская электросетевая компания»

– В целом объекты электросетевого хозяйства готовы к осенне-зимним нагрузкам отопительного сезона 2021-2022. Что касается частного сектора, мы проводим ряд мероприятий по реконструкции и модернизации сетей – их усилению, разгрузке, установке дополнительных трансформаторных подстанций там, где это позволяет возможность. Но нагрузка, тем не менее, стабильно и существенно растёт.

Подготовительные мероприятия по Иркутску и району проведены в объеме 95% и в сумме около 200 миллионов рублей. В целом по Иркутску, включая частный сектор, было перестроено порядка тридцати трех километров кабельных линий, а в частном секторе в Иркутском районе – 22 км кабельных сетей и порядка 15 км воздушных линий.