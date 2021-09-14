Составлен рейтинг самых опасных профессий

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, какие профессии жители России считают самыми опасными.

60% опрошенных жителей России указали, что самая опасная профессия, по их мнению, – пожарный. На втором месте расположилась специальность сапера – ее отметили 47% респондентов. 46% участников исследования выделили опасность работы шахтером, а 42% – спасателем.

Треть респондентов (33%) указали, что опасной считают профессию военного, а четверть опрошенных (26%) отметили работу космонавтов. Еще 23% участников исследования считают, что опасна работа пилотов, а 22% указали работу полицейских.

15% выделили профессию водителей, а 12% – врачей. Респонденты указывали на опасность многих других профессий, но они набрали менее 10% голосов.

95% опрошенных уверены, что представители опасных профессий должны получать доплаты «за опасность».

7% опрошенных отметили, что, по их мнению, представители опасных профессий должны получать доплаты в размере до 10% от официального оклада. Почти треть респондентов (32%) считают, что доплаты должны составлять 10-30% от зарплаты. Еще 40% участников исследования считают, что за опасную работу нужно добавлять 30-50% от зарплаты, а 21% опрошенных уверены, что доплаты должны превышать половину официальной зарплаты.