Сильные дожди и заморозки пройдут в Иркутской области

15 сентября ночью в северо-восточных районах местами ожидается сильный дождь. 15-17 сентября по области местами ожидаются заморозки -1,-6°, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

По области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в западных и северных районах с мокрым снегом, в северо-восточных районах ночью умеренный, местами сильный дождь, утром в отдельных районах туман, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +1,+6°, местами 0,-5°, заморозки, днем +11,+16°, при облачной погоде +5,+10°.

По Иркутску переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +11,+13°.

По озеру Байкал переменная облачность, местами небольшие дожди, утром местами туман, ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, по югу и средней части местами порывы 16-21 м/с, температура ночью +3,+8°, днём +10,+15°.