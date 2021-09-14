Путин уходит на самоизоляцию из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении, поэтому в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе он будет участвовать в формате видеоконференции. Это стало известно во время телефонного разговора с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

– Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции,– говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.