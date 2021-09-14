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Похороны погибших при крушении L-410 в Иркутской области организует авиакомпания

Выплаты пострадавшим планируется завершить к 16 сентября.

«Сейчас будем вывозить тела до места захоронения. Авиакомпания все берет на себя – вывоз тел и организацию похорон - пилота и пассажиров», – сказал собеседник агентства ТАСС.

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Он уточнил, что выплаты пострадавшим и семьям погибших от перевозчика – по 100 тыс. рублей и 300 тыс. рублей, соответственно, – планируется завершить к 16 сентября. Сейчас авиакомпания начала первые выплаты, собирает реквизиты для выполнения этой работы.

Напомним, что самолет упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. Погибли четыре человека, в том числе командир воздушного судна, один человек находился в критическом состоянии.

Приоритетными версиями пока остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях.

В связи с трагедией в Иркутской области 15 сентября объявлен днем траура. Об этом заявил глава области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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