Путин до самоизоляции провел с больным COVID-19 целый день

Президент России Владимир Путин сообщил, что перед уходом на самоизоляцию целый день общался с коллегой, который, как выяснилось позже, болен коронавирусом. Глава государства добавил, что этот инцидент станет проверкой российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», которой он привился.

«В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости — он был вакцинирован, у него титры упали, и он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через, по-моему, три дня после вакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день»,— рассказал президент на совещании с членами правительства и руководством «Единой России».

«К чему я это говорю — это естественный эксперимент: посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V", потому что титры у меня, по общим данным, достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, что все будет так, как и должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19»,— добавил президент.