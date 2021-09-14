Тепло в Иркутске начнут давать уже завтра

С 15 сентября в Иркутске начнется поэтапное подключение объектов к теплоснабжению. В первую очередь, тепло дадут в социальные учреждения, затем – в многоквартирные дома. На сегодня полностью завершена подготовка тепловых пунктов в муниципальных учреждениях. К запуску готовы все 33 городские котельные. На всех инфраструктурных объектах завершены гидравлические испытания, полностью сформирован запас горючего.

Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Фото: Андрей Фёдоров.

– В этом году проделаны большие подготовительные работы, чтобы предстоящей зимой было как можно меньше аварийных ситуаций. Выполнено техническое перевооружение 4 участков общей протяженностью более 1000 метров, построена новая тепловая сеть в районе Нижней Лисихи. Капитально отремонтирован 21 участок сетей длиной 3500 метров. Окончательно все работы по подготовке к подаче тепла будут завершены в ближайшие сутки, – добавил технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский.

Традиционно отопительный сезон стартует, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не поднимается выше +8°С.

– Иркутск готов к началу отопительного сезона. Подавать тепло начнут уже завтра. Особое внимание уделили тепловым пунктам в социальных учреждениях. Где необходимо, был проведен ремонт, – отметил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.