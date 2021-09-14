Отопительный сезон стартовал в 10 районах Иркутской области

Отопительный сезон стартовал в Ангарском, Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Зиминском, Катангском, Нижнеилимском, Слюдянском, Усть-Удинском районах и в городе Саянске. Запущены 65 котельных, тепло появилось в 450 социальных объектах и 4 584 домах.



По данным министерства жилищной политики и энергетики региона, на подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годов запланировано свыше 5,16 млрд рублей, в том числе 2,573 млрд на приобретение топлива.



Потребность в топливе на отопительный период 2021-2022 годов составляет 1,51 млн тонн угля и 51 тысячу тонн жидкого топлива. В Иркутской области в соответствии с графиком выполнен Северный завоз топлива водным транспортом. Фактически отгружено 92,7 тысячи тонн, доставлено до места назначения 91 тысяча тонн, что соответствует графику.



Не вызывает опасений готовность к зиме в военных городках. Готовность котельных, жилых домов, объектов социальной сферы, тепловые, канализационные и водопроводные сети готовы на 100 %. На 14 теплоисточниках в девяти военных городках в наличии 5,01 тысячи тонн угля, или 145% от нормативного запаса, и 2,6 тыс. тонн жидкого топлива, или 89% от нормативного запаса.