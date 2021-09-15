Росбанк, креативное агентство Smetana и благотворительный фонд «Подарок ангелу» начинают независимую проверку проекта «Доброшрифт»

Креативное агентство Smetana и благотворительный фонд «Подарок ангелу» приняли предложение Росбанка и готовы к проведению независимой проверки благотворительного проекта «Доброшрифт», по результатам которой будет подготовлен отчет о фактах и наблюдениях, сообщили в пресс-службе Росбанка.

«Благотворительный сектор один из самых чувствительных и достаточно остро реагирует на любые потрясения. Благотворителям, меценатам очень важна прозрачность и доверие к тем проектам, в которых они участвуют. Мы рады, что все стороны это понимают и поддержали наше предложение провести независимую проверку проекта «Доброшрифт», чтобы снять все возникшие вопросы», - поделилась своим мнением директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей.

«Считаем очень правильной инициативу Росбанка по проведению независимой проверки проекта, надеюсь, это поможет внести ясность во всю сложившуюся ситуацию с проектом. Фонд «Подарок ангелу» готов предоставить всю необходимую информацию для скорейшего разрешения финансовых споров», - подтвердила генеральный директор фонда Анастасия Приказчикова.

«Мы выполнили свои финансовые обязательства перед фондом и готовы подтвердить это в ходе независимой проверки проекта. «Доброшрифт» был и остаётся знаковым проектом на рынке, и мы как авторы проекта заинтересованы в прозрачности его результатов», - поддержал основатель агентства Smetana Андрей Бузина.

Проверку проведет одна из компаний большой четверки (по выбору Росбанка), она продлится порядка двух месяцев, результаты будут представлены публично. Расходы на независимую проверку возьмет на себя Росбанк.

«Доброшрифт» — это один из самых ярких российских социальных проектов, который каждый год помогает детям с ДЦП, предлагая людям и компаниям раз в году использовать особенный шрифт. Проект приурочен к Международному дню поддержки людей с детским церебральным параличом, который во всем мире отмечается в первую среду октября. В 2019 и 2020 годах Росбанк выступал в роли генерального партнера, миссия банка в проекте «Доброшрифт» исключительно благотворительная: привлечь внимание общества к проблеме детей с ДЦП и помочь фонду «Подарок ангелу» в сборе средств. В августе 2021 года между ключевыми организаторами проекта креативным агентством Smetana и благотворительным фондом «Подарок ангелу» возникли разногласия, урегулировать которые в том числе поможет проведение независимой проверки.



