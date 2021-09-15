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Авиакомпания «Сила» приостановила ночные рейсы из-за крушения L-410 в Приангарье

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Решение приняли в Росавиации.

«Нам из Федерального [агентства воздушного транспорта, Росавиации] пришел запрет на ночные полеты. Конечно, мы документы предоставим, что имеем право, что ничего не нарушали, но пока нам сказали, что не нужно [летать]», – сказал собеседник агентства ТАСС.

Указ распространяется на все регионы России, ранее ночные полеты проводили только в Иркутской области.

Напомним, что самолет упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. Погибли четыре человека, в том числе командир воздушного судна, один человек находился в критическом состоянии. Приоритетными версиями пока остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях. В связи с трагедией в Иркутской области 15 сентября объявлен днем траура. Об этом заявил глава области Игорь Кобзев.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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