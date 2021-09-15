В Иркутской области ускорили регистрацию недвижимости через МФЦ до трёх дней

Управление Росреестра по Иркутской области запустило проект по оперативной отработке документов, поступающих в ведомство через офисы МФЦ. Благодаря эксперименту общий срок оформления недвижимости по бумажным документам в Приангарье теперь не превышает трёх дней.

Отметим, что по закону срок регистрации прав на недвижимость при подаче документов через офисы МФЦ составляет 9 дней, в том числе 2 дня отводится на передачу бумажных документов между МФЦ и Росреестром.

«Росреестр Иркутской области проводит процедуру гораздо быстрее. Если с документами нет проблем и заявителю не нужно их дорабатывать, то оформление недвижимости проходит всего за один день. В конце августа мы оптимизировали сам процесс отправки документов, подготовленных в результате оказания услуги. Благодаря этому общий срок оказания услуги по бумажным документам теперь составляет 3 дня: один день – регистрация права собственности в Росреестре, два дня – доставка документов из МФЦ в Росреестр и обратно. На сегодняшний день данный проект является уникальным и единственным в России», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.