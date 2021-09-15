Крупнейший даркстор США стал совладельцев «Шефмаркет»

За 10% были заплачены «несколько миллионов евро», сообщает РБК.

Немецкая HelloFresh посредством денежного вклада в капитал приобрела долю в размере 10% в сервисе «Шефмаркет», который специализируется на доставки продуктов с рецептами, сообщил представитель российской компании. Привлеченные средства, по его словам, планируется направить, в частности, на расширение производства и запуск новых продуктов.

«Шефмаркет» и HelloFresh работают по схожей модели: они доставляются продукты, из которых потребитель может по прилагаемому рецепту приготовить выбранное блюдо. В 2020 году «Шефмаркет», по собственным данным, доставил 3,6 млн таких порций.

Основанный Сергеем Ашиным сервис существует с 2012 года и сейчас осуществляет доставку в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и прилегающим к мегаполисам областям. Выручка по РСБУ ООО «Шеф Маркет», которое учреждено кипрской Chefmarket (CY) Ltd и на которое оформлен бизнес, в 2020 году почти удвоилась, превысив 1 млрд руб., прибыль от продаж составила 99,6 млн руб. (годом ранее был убыток 14,5 млн руб.), чистая прибыль – 179 тыс. руб (против 55,4 млн руб. убытка в 2019-м).