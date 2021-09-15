Гейтс предупредил о новой пандемии

Бизнесмен ранее предсказал пандемию коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание The Wall Street Journal

Сооснователь корпорации Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс считает, что мир прилагает недостаточно усилий, чтобы подготовиться к новой пандемии.

«Я несколько обеспокоен тем, что в мире уделяется меньше внимания готовности к пандемии, чем я ожидал», – сказал миллиардер.

Чтобы подготовиться должным образом, необходимо научиться изготавливать вакцину в течение 100 дней и иметь производственные мощности для ее изготовления в течение последующих 100 дней, чтобы покрыть мировые потребности. По его мнению, эта задача выполнима.