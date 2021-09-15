Михаил Задорнов прогнозирует снижение ключевой ставки в середине 2022 года

Михаил Задорнов ожидает снижения ключевой ставки в середине или третьем квартале 2022 года, хотя это будет зависеть не столько от российских властей, сколько от экономической ситуации в мире. Об этом глава банка «Открытие» заявил в интервью РБК.

10 сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75%. С начала 2021 года ключевая ставка повысилась уже на 2,5 п.п., столь резких подъемов не было почти шесть лет. Причиной продолжающегося ужесточения политики регулятора стал уровень инфляции.

– По моему субъективному мнению, снижение ставки – это середина или третий квартал 2022 года. Тогда уже будет устойчивое снижение инфляции, хотя с высокой долей вероятности никто сейчас прогнозировать этого не может, потому что многие факторы глобальные, они за пределами влияния российских монетарных властей, – подчеркнул он.

По словам Михаила Задорнова, повышение ставки для банков, как и в целом для экономики, малоприятно.

– Мы не можем быстро переоценивать активы, поспевая за стоимостью пассивов. То есть для банка во втором полугодии это будет чистый вычет из прибыли, но трудно спорить с логикой этих действий. Просто будем надеяться, что ставка выйдет на какой-то равновесный для экономики уровень, а дальше станем ждать снижения инфляции и снижения ставки ЦБ. Будем приспосабливаться, – отметил он.