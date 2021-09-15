Задорнов: Не может быть роста реальных доходов населения без роста экономики

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов положительно оценивает рост российской экономики в этом году. Он уверен, чтобы это отразилось на доходах населения, рост ВВП должен стать устойчивым.

– Российская экономика росла за последние десять лет, если взять с 2010 по 2019 год, в среднем на 1% в год. Вы говорите скептически о 2–3%, но это существенно выше, чем мы росли в 2010-х годах, и выше в среднем, чем развитые страны, которые в этот же период росли примерно на 1,7% в год. По крайней мере, мы не будем отставать от других, а будем вновь страной, сокращающей, а не увеличивающей отставание от лидеров. России надо расти на 3–3,5% минимум, о чем правительство и президент не раз говорили. Но для этого нужно менять целый ряд базовых направлений в работе правительства, нужны принципиально другие инвестиции. Если взять текущий год, рост инвестиций в первые два квартала на уровне 7% — очень хороший для России рост. Вопрос, будет ли он устойчивым. Увидим в 2022 году, – об этом глава банка «Открытие» заявил в интервью РБК.



Отвечая на вопрос, что важнее из экономических индикаторов – рост ВВП или доходы населения, Михаил Задорнов подчеркнул, что эти показатели взаимосвязаны.

– На бытовом уровне мы понимаем: не может быть роста реальных доходов населения без роста ВВП. Вы можете на один год разовыми мерами – это случается у нас достаточно часто – временно повысить уровень доходов, даже реальных. Но если хотите устойчивого роста, должен быть устойчивый рост ВВП. Опять-таки все мы помним, что с 2003 года до глобального финансового кризиса экономика России росла на 7% в год. Все помнят, как росли доходы населения в этот период, что сформировало устойчивый тренд. А с 2013 года доходы только падали, именно потому что экономика не росла. Поэтому нельзя какой-то один показатель ставить во главу угла. Не будет роста доходов населения – не будет хорошего социального настроения, если экономика не растет.



Но вы правы в том, что нельзя уподобляться советскому Политбюро. Старшее поколение прекрасно помнит, когда на очередном съезде КПСС красиво рапортовали: мол, экономика выросла на 2%. Но какой людям от этого прок, если в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить, за обувью и холодильниками в очереди записывались. Рост ВВП нужен, чтобы улучшать жизнь людей. Это два абсолютно связанных показателя, – отметил глава банка «Открытие».