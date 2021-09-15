Ипотека от Россельхозбанка теперь доступна на ЦИАН

Россельхозбанк и Циан запустили дистанционный прием заявок на ипотечные кредиты для пользователей «ЦИАН.Ипотека». Для того, чтобы подать заявку на получение ипотечного кредита в РСХБ, требуется лишь предварительно заполнить анкету на сайте cian.ru.

Чтобы узнать о доступных кредитных программах Россельхозбанка, посетителю сайта ЦИАН.Ипотека достаточно заполнить стандартную анкету. Для дальнейшего оформления заявки клиент переходит в личный кабинет платформы Своё Жильё от РСХБ. Поскольку Россельхозбанк располагает второй по величине филиальной сетью среди российских банков, у клиентов появляется широкий выбор наиболее удобных для них офисных адресов.

Пользователям Циан доступна вся ипотечная линейка РСХБ. В том числе кредиты на жилье на первичном и вторичном рынках (лимит 60 млн рублей, ставка от 7,75%), ипотека на недвижимость в новостройках с господдержкой (лимит 3 млн рублей, ставка от 5,3%), займы на покупку индивидуальных домов, в том числе загородных (лимит 60 млн рублей, ставка от 8%). Кроме того, возможна выдача средств на приобретение городских апартаментов, таунхаусов, коттеджей и земельных участков. Конкретные условия зависят от того, работает ли клиент в бюджетной организации, есть ли у него зарплатная карта, застраховал ли он жизнь и здоровье, а также от размера первоначального взноса, суммы и срока кредита. Подать заявку можно для приобретения объектов недвижимости во всех регионах России.

В настоящее время за счет интеграции с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН на платформе Своё Жильё доступно для выбора более 2 тыс. жилых комплексов на первичном рынке и более 1,5 млн квартир на вторичном рынке. Пользователи платформы Своё Жильё могут выбрать недвижимость среди 2 млн вариантов. На платформе представлена вся продуктовая линейка РСХБ по ипотеке на территории всей страны. По статистике РСХБ, каждая пятая заявка на ипотечный кредит в Россельхозбанке сегодня подается через экосистему Своё Жильё.

«Развитие цифровых сервисов превращает приобретение недвижимости в простой и менее трудоемкий процесс. Аудитория Циан и экосистемы Своё жильё постоянно растет, и мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству о привлекательных ипотечных предложениях РСХБ узнает еще больше людей», − отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Мы стремимся к сотрудничеству с наиболее крупными и надежными банковскими структурами, чтобы предоставить нашим пользователям доступ к самым качественным ипотечным продуктам. В этом смысле РСХБ уникален, благодаря своей универсальности и наличию особой компетенции по загородному кредитованию. Спрос на это направление значительно вырос, и нам важно его поддерживать», − говорит Дмитрий Камалдынов, директор сервиса Циан.Ипотека.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Циан – технологичная компания, создающая интернет-продукты на рынке недвижимости России. Управляет сайтом cian.ru – одним из крупнейших классифайдов по недвижимости в мире (входит в ТОП-15 по версии Similar Web), а также рядом других интернет-ресурсов по поиску жилья. Офисы компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Чеоябинске, Красноярске, Тюмени и Перми.