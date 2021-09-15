14 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за прошедшие сутки

Прирост больных на 15 сентября составил 373 случая.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 637 человек. В больницах области остается 11,9 тысячи человек.

Общее число больных с начала пандемии превысило отметку в 103 тысячи человек.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.