Новости

14 человек с коронавирусом скончались в Приангарье за прошедшие сутки

Прирост больных на 15 сентября составил 373 случая.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 637 человек. В больницах области остается 11,9 тысячи человек.

Читайте также:

Гейтс предупредил о новой пандемии
15 сентября 2021
ВОЗ выступила против паспортов вакцинации на данном этапе
15 сентября 2021

Общее число больных с начала пандемии превысило отметку в 103 тысячи человек.

В правительстве области заявляют о конце третьей волны пандемии в регионе, эксперты уже предсказали наступление четвертой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании