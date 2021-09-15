Компенсации перечислили пострадавшим в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе

3,7 миллиона рублей выделили из резервного фонда региона, сообщили SIA.RU в администрации области.

Пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжёлое, перечислили по 500 тысяч рублей. С травмами средней степени тяжести – по 250 тысяч, получившим легкие травмы – по 100 тысяч рублей.

Средства перечислены 12 пострадавшим на банковские счета. Семьям четырех погибших помощь перечислим в ближайшее время.

При необходимости, если врачи переквалифицируют степень тяжести травм пострадавших, им будет произведена доплата.

Напомним, что самолет упал с небольшой высоты в условиях плотного тумана. Погибли четыре человека, в том числе командир воздушного судна, один человек находился в критическом состоянии. Приоритетными версиями пока остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях. В связи с трагедией в Иркутской области 15 сентября объявлен днем траура.