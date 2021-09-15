Движение ограничат по улице Красноярская в Иркутске

По правой полосе в направлении движения от улицы Култукская до Угольного проезда движение открыто, сообщили SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.

Дорожное полотно временно отсыпано песчано-гравийной смесь, это мера необходима для более качественной тромбовки основания перед укладкой асфальта. Работы по укладке асфальта от улицы Лызина до Угольного проезда запланировано начать вечером 15 сентября, укладка асфальта будет проводится поэтапно, остальной участок проезжей части будет заасфальтирован после окончания строительства тепловой сети и обратной засыпки грунтом.

Затем подрядная организация приступит к работам по благоустройству улицы Красноярская, которые завершатся 15 октября.

Жителям окрестных домов дополнительно сообщим о сроках ограничения горячего водоснабжения на время переключения с временного на основной трубопровод.