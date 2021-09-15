Большую распродажу авиабилетов проводит S7 Airlines

Компания предлагает отправиться рейсами авиакомпании в города России, Европы и Ближнего Востока со скидкой до 50%, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Приобрести авиабилеты в рамках распродажи можно с 15 по 17 сентября 2021 года. Специальные тарифы доступны на большинстве собственных рейсов S7 Airlines, которые будут выполняться в период с 20 сентября 2021 года.

В числе самых выгодных предложений полеты с S7 Airlines между городами России. Например, перелет в экономическом классе туда-обратно на рейсах S7 Airlines из Москвы в Уфу доступен от 3 268 руб., в Минеральные Воды – от 3 806 руб., в Горно-Алтайск – от 5 512 руб., в Улан-Удэ – от 10 504 руб.

Специальные тарифы распространяются и на рейсы, выполняемые из Новосибирска. Так, на период распродажи тариф из Новосибирска в Красноярск доступен от 5914 руб., в Читу – от 9 762 руб., во Владивосток – от 16 602 руб., в Южно-Сахалинск – от 17 414 руб.

Распродажа действует также на полетную программу из Иркутска. Например, стоимость перелета из Иркутска в Москву – от 8 004 руб., в Краснодар – от 10 002 руб., в Санкт-Петербург и Сочи – от 12 008 руб., в Магадан – от 7 910 руб., в Петропавловск-Камчатский – от 8 034 руб.

В распродаже участвуют и международные направления маршрутной сети S7 Airlines. Так, перелет из Москвы в Бургас (Болгария) доступен от 11 952 руб. Новинки этого сезона, рейсы в ОАЭ, также участвуют в распродаже. Из Москвы в Фуджейру можно улететь по специальному тарифу от 13 850 руб., из Новосибирска в Рас-эль-Хайму – от 17 300 руб.