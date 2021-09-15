Чаще всего в российские туристы снимают «однушки» и дома

Согласно данным экспертов Авито Недвижимости, средняя цена аренды «однушки» – 1 500 рублей в сутки. В среднем снять дом можно за 3 000 рублей в сутки.

«Рынок посуточной аренды растет. Все больше людей предпочитают арендовать жилье: во многих уголках нашей страны снять жилье посуточно проще и дешевле, чем останавливаться в отеле. Данные по всей стране показывают, что самыми ликвидными для сдачи жилья в посуточную аренду остаются однушки и дома», – говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

Квартиры

Согласно данным Авито Недвижимости, общий объем квартир, сдающихся в посуточную аренду, в России распределился следующим образом: на долю однокомнатных квартир приходится 51,5% от общего объема, двухкомнатных – 27,7%, студий – 15%, трехкомнатных квартир – 5,4%. Четырехкомнатных квартир оказалось всего 0,5% от общего числа предлагаемых объектов.

Наиболее востребованными у россиян в качестве туристического жилья оказались однокомнатные квартиры – на их долю приходится 60,4% от общего спроса. Следующими по популярности у пользователей стали двухкомнатные квартиры – спрос на них составляет 21% от общего объема. На долю студий пришлось 14,9%, трехкомнатных квартир – 3,2%, четырехкомнатных квартир – 0,3%.

В среднем снять квартиру в России стоит 1 800 рублей в сутки. Средняя цена однокомнатной квартиры – 1 500 рублей в сутки, двухкомнатной – 2 000 рублей, трехкомнатной – 2 700 рублей, четырехкомнатной – 3 500 рублей в сутки. Снять студию в среднем в России можно за 1 800 рублей в сутки.

В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего встречаются варианты однокомнатных квартир – на их долю пришлось 53,9% и 40% от общего объема предложения соответственно. Самой популярной категорией для аренды у пользователей в Москве стали однокомнатные квартиры – на их долю пришлось 68,9% от общего спроса, а в Санкт-Петербурге наибольшим спросом пользуются студии – на их долю пришлось 41,2% от общего спроса. В Сочи пользователи чаще всего интересуются студиями (34,5% от общего спроса), больше всего предложений в городе приходится на долю двухкомнатных квартир (33,7%).

Частное жильё

Среди предложений о посуточной аренде загородной недвижимости в России больше всего объявлений приходится на категории домов и коттеджей, которые составляют 61% и 29% соответственно. На долю дач приходится 7%, таунхаусов – 2,9%.

Самым большим спросом у россиян пользуются дома и коттеджи – 53% и 41% соответственно. На долю дач приходится 4,4% от общего спроса, таунхаусов – 1,8%. При этом, коттеджи оказались самой дорогой категорией загородной недвижимости – средняя стоимость аренды коттеджа на сутки в России – 7 000 рублей, а дома, дачи и таунхаусы можно в среднем арендовать за 3 000 рублей в сутки.

В Московской области наибольшее количество предложений о посуточной аренде приходится на долю коттеджей – 64%. Домов в два раза меньше – 32,5%, а объявлений о сдаче таунхаусов – всего 1%. Спрос на посуточную аренду коттеджей в московской области – самый высокий по сравнению с другими типами загородного жилья – 71,2%, в то время как спрос на посуточную аренду домов составляет 26%. Примечательно, что в Московской области средняя стоимость посуточной аренды загородных объектов одна из самых высоких по стране и составляет 15 000 рублей в сутки.

Аналогичная ситуация в начале осени 2021 года наблюдается и в Ленинградской области, где рынок краткосрочной аренды на 72,3% составляют коттеджи и на 23,3% – дома. Наибольшим спросом в Ленинградской области также пользуются коттеджи (74%). Они же являются и самой дорогой категорией недвижимости в области – в сутки придется отдать за аренду 10 000 рублей. Напротив, самым дешевым вариантом станут дачи, которые в среднем обойдутся в 3 000 рублей в сутки.