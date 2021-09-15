«Россияне начинают возвращаться в депозиты» — Михаил Задорнов

Рост ставок по депозитам вслед за циклом повышения ключевой ставки Банком России приведет к тому, что россияне снова начнут переводить деньги с текущих счетов во вклады, но приток средств населения на фондовый рынок это не остановит. Такое мнение высказал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК.

По мнению Задорнова, российская экономика уже, по сути, достигла допандемийного уровня. При этом, в отличие от Европейского центрального банка и ФРС США, центральные банки России, Бразилии или Турции не могут ждать, когда инфляция выйдет из-под контроля, поскольку это грозит очень серьезными инфляционными последствиями. Поэтому ЦБ повышает ставку до уровня текущей и прогнозируемой инфляции.

Глава банка «Открытие» признал, что для банков, как и в целом для экономики повышение ключевой ставки малоприятно. «Мы не можем быстро переоценивать активы, поспевая за стоимостью пассивов. То есть для банка во втором полугодии это будет чистый вычет из прибыли, но трудно спорить с логикой этих действий», - отметил Задорнов. По его мнению, снижение ключевой ставки возможно не раньше середины или третьего квартала 2022 года.

Одним из положительных последствий повышения ключевой ставки, по мнению Задорнова, становится возвращение населения в депозиты. При этом, по мнению банкира, россияне не перестанут инвестировать на фондовом рынке, поскольку «распробовали эти инструменты и поняли, что могут, покуда фондовый рынок двигается вверх, заработать больше, чем на депозитах».

Задорнов отметил, что буквально за два года резко изменилась структура самих средств населения в банках: доля срочных депозитов снизилась до 60% от общего объема, а уже почти 40% — это текущие счета и средства до востребования. По оценкам главы банка «Открытие», во втором полугодии 2021 года мы увидим перетекание средств граждан с текущих счетов в срочные депозиты.

Что касается темпов восстановления экономики, по мнению президента-председателя правления банка «Открытие», ожидаемый рост экономических показателей России позволит ей сократить отрыв от стран-лидеров. Однако при этом важно учитывать, каким образом повышение ВВП отражается на жизни населения. Банкир призвал "не уподобляться советскому политбюро", которое рапортовало о росте экономики, в то время как "в магазинах не было продуктов, нельзя было самое необходимое в хозяйстве купить".

Задорнов прямо связал устойчивый рост доходов населения с ростом экономики: «Не может быть роста реальных доходов населения без роста ВВП. Вы можете на один год разовыми мерами — это случается у нас достаточно часто — временно повысить уровень доходов, даже реальных. Но если хотите устойчивого роста, должен быть устойчивый рост ВВП».