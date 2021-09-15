Три года спустя: к чему привели санкции против РУСАЛа

Весной 2018 года власти США объявили очередные санкции против России. Тогда в число личных врагов Америки попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы из промышленных групп En+, «Базовый элемент», холдинга «Русские машины», компаний РУСАЛ, «Евросибэнерго», «Группы ГАЗ», агрохолдинга «Кубань». Буквально в считанные дни акции РУСАЛа обвалились в 2,5 раза, продажи алюминия встали, деятельность заводов была парализована, руководство компаний готовилось к худшему. Что произошло за эти три года? Как компании удалось выжить в санкции, а потом пережить пандемию, рассказывает журнал «Эксперт».

Как всё начиналось

Санкции на Олега Дерипаску и его активы были наложены весной 2018 года. Тогда самого бизнесмена и подконтрольные ему компании внесли в Specially Designated Nationals List (SDN List), предполагающий максимально жесткие ограничения. Минфин США приравнял крупнейшие российские бизнесструктуры, работающие по всему миру, к наркоторговцам и «отмывщикам» денег.

Принципиальное отличие данного режима от других видов санкций – он был направлен не только против фигурантов, но и против их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц из санкционного перечня. Контрагентам грозили ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов. Попавшим под санкции было практически невозможно выйти из-под них.

Но в январе 2019-го управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объявило о снятии санкций. Формально причиной отмены санкций стало выполнение одного из требований американского Минфина, а именно – добровольный отказ Олега Дерипаски от владения и управления созданной им промышленной империей. По условиям соглашения с OFAC в советы директоров En+ Group, РУСАЛа и «Евросибэнерго» также вошли граждане США и Евросоюза.

Работали «на склад»

Несмотря на фактическую отмену санкций, сотрудникам En+, а также населению регионов, где расположены ее предприятия, еще надолго запомнится этот сложный период. Буквально за считанные дни остановились продажи и была парализована операционная деятельность крупнейших алюминиевых заводов. Главной целью менеджмента в первую очередь было обеспечить безопасность для работников в регионах.

«Благодаря руководству компании на зарплате рабочих санкции никоим образом не отразились. Но волнения и, скажем так, внутренние метания были. По той простой причине, что мы металл не отправляли потребителям, он у нас копился на складе готовой продукции», – вспоминает председатель рабочего совета Красноярского Алюминиевого Завода, начальник производственно-диспетчерского отдела Виктор Тихомиров.

«Очень хорошо помню 2018 год. Я работаю на участке отгрузки готовой продукции, а именно там последствия санкций оказались особенно наглядны. У нас значительная часть продукции идет за рубеж. Когда американский рынок и рынки других стран из-за санкций отказались принимать наш алюминий, его пришлось размещать металл на складах. Но у нас на заводе предусмотрено хранение не более 2,5-3 тыс. тонн продукции, в крайнем случае – доходим до 5-7 тысяч. А тут пришлось складировать порядка 100 тысяч тонн», - говорит работник участка отгрузки готовой продукции КрАЗа Александр Голованов.

На КрАЗе возникла необходимость в дополнительных складах. Завод искал площадки на ближайших предприятиях, где можно разместить невостребованную продукцию. По рассказам заводчан кажется, что «обошлось малой кровью», хотя на деле РУСАЛ оказался в критическом положении.

Готовились к худшему

Но невозможно долго работать «на склад», и в таком режиме банкротство обычно неминуемо. То, что компания смогла достаточно быстро найти новых покупателей на внутреннем и внешнем рынке – исключительно заслуга ее специалистов по сбыту.

Много клиентов было сразу потеряно. РУСАЛу пришлось начать оперативно искать покупателей и новые пути отгрузки продукции, ведь из-за санкций была нарушена даже транспортная цепочка: где-то не давали суда под фрахт, где-то стали отказывать в предоставлении вагонов под погрузку.

Назначенный на пост гендиректора компании Евгений Никитин «из командировок не вылезал», летал по всей стране и миру. Искать новых потребителей было очень непросто, ведь все зарубежные покупатели были запуганы американцами. Это продлилось около четырех месяцев, и руководство РУСАЛа готовилось к самому худшему варианту развития событий.

Народ волновался

«Естественно, народ волновался», – рассказывает Виктор Тихомиров, начальник производственно-диспетчерского отдела КрАЗа. На фоне волнений у рабочих возникла идея создать Рабочие советы – специальную организацию, объединяющую сотрудников.

Проблема в том, что до санкций Олег Дерипаска регулярно посещал заводы компании. Личное общение стало обычным делом для сотрудников: работники знали позицию руководства, а главное могли поделиться своими предложениями, обсудить реальные проблемы и совместно найти их оптимальное решение. Неожиданно этот диалог прекратился, и его было необходимо срочно возобновлять. Перед рабочим советом как раз и стояла задача наладить связь с менеджментом.

«Я успокаивал людей, доводил информацию, и в результате все брожения на заводе вообще прекратились», – вспоминает Виктор.

Подобное происходило не только на КрАЗе: страх охватил все предприятия и, более того, целые регионы России. Алюминиевые заводы и энергопредприятия En+ – градообразующие, и без них невозможно представить жизнь ни в Шелехове, ни в Саяногорске, ни в Тайшете, ни во многих других населенных пунктах страны. Будут ли сокращения? Понизят ли зарплату? Что будут делать многочисленные представители среднего и малого бизнеса, сотрудничавшие с предприятиями из «санкционного списка»?

Катастрофы не случилось

«Слава Богу, самого страшного не случилось», – рассказывает Алексей Соболь, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. «Видимо, компанией были приняты какие-то меры и в итоге все это не так сильно, как могло, ударило по двум нашим городам – Шелехову и Братску, где расположены алюминиевые заводы. Потому что случись их остановка или сокращение производства – это была бы социальная катастрофа. В том же Шелехове ИркАЗ – градообразующее предприятие, а в Братске алюминиевый завод – одно из самых крупных. Плюс все подрядчики этих предприятия, вся связанная с ними инфраструктура. Это было бы очень-очень больно…»

В итоге не было ни сокращений, ни снижений зарплат. В качестве «поддерживающей меры» провели повышенную индексацию заработков заводчан. И заработную плату рабочим поднимали, даже в коронавирусном 2020-м. Более того, в том же году для сотрудников En+ и РУСАЛа запустили жилищную программу. Она уникальна тем, что первоначальный взнос по ипотеке участникам платить не нужно, как и 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора, – все расходы берет на себя компания.

«Каких-то потерь в зарплате у нас не произошло. Что, честно говоря, тогда даже казалось странным и удивительным. Мы ведь на самом деле ждали, что случится сокращение рабочих мест, снижение объемов производства. Думали, что какие-то цеха закроют из-за того, что наш алюминий стало невозможно продать. В деньгах мы, рабочие, ничего не потеряли», – рассказал Андрей Шишкус, работник участка обработки электролизеров КрАЗа.

Регионы потеряли

Несмотря на сохранение стабильности в производственном контуре, санкции все равно нанесли вред экономике регионов. «Санкции серьезно затормозили наше развитие. Приостановились крупные проекты, которые на сегодня были бы уже реализованы. Отсрочилось наполнение бюджета и рабочие места. И это не говоря о потерянном мультипликационном эффекте, который дает любое новое крупное производство. То есть средний бизнес региона тогда остался без подрядов и субподрядов от промышленников», – резюмирует Алексей Соболь, рассказывая про приостановленные тогда строительство Тайшетского Алюминиевого завода и инвестиционные проекты в Братске и Шелехове.

Конечно же, санкции прямым образом повлияли на социальные инициативы компаний Олега Дерипаски. Часть корпоративных и социальных проектов тогда все равно пришлось приостановить или отменить вовсе. Так, например, в 2018-м одна из самых масштабных грантовых программ «Территория РУСАЛа» была проведена до стадии приема заявок на получения грантов, экспертизы поданных проектов и определении победителей. Но вот самих грантов победителям в том году не выдали.

«Когда накладывают санкции на наши градообразующие предприятия, то большие неприятности начинаются не у акционеров, они-то их как-нибудь переживут, а у работников этих предприятий и всех жителей территорий, где они находятся», – рассуждает Максим Модин, мэр Шелеховского муниципального района. «У нас здесь есть Центр социальных проектов РУСАЛа и мы каждый год подавали туда заявки на конкурс по финансированию разных социальных нужд: по ремонту школ, по приобретению какого-то оборудования, благоустройство территории и т. д., – делится воспоминаниями Максим Модин, – И в том году мы все заявки как обычно подали и уже знали, какие из них выиграли и ждали денег. А нам сказали: все, ребята, простите, но денег не будет».

Но мэр Шелеховского муниципального района рассказал и о другом сложном кризисе – коронавирусном, пройти который, уже выйдя из-под санкций также помогли градообразующие предприятия.

По инициативе Олега Дерипаски в 2020 году были построены семь госпиталей – Центров спасения для борьбы с COVID-19. Новые больницы открылись в семи городах Урала и Сибири: Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Братске, Тайшете, Саяногорске и Шелехове.

«Система здравоохранения региона у коронавирусный период не справилась бы со своими задачами без госпиталей, построенных Олегом Дерипаской. Эти госпитали сыграли важнейшую роль в борьбе с пандемией», – говорит Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Пора делать выводы

Еще в 2019 году в своем интервью для «Эхо Москвы» главный редактор «Независимой газеты» назвал Олега Дерипаску «бойцом»: «Снять со своего бизнеса санкции при такой агрессии и при таком уровне обвинений, которые там были, – это очень круто, на мой взгляд. И то, что все контракты, которые эти компании заключили, сейчас будут исполняться в полном объеме. Рабочая сила останется, доходы останутся, будут развиваться. Мне кажется, это очень здорово», – отметил тогда Константин Ремчуков. С его рассуждениями трудно не согласиться, особенно если пообщаться с людьми, которые на себе ощутили всю тяжесть ситуации.

С момента введения санкций прошло уже более трех лет, и сейчас самое время делать выводы. Можно бесконечно одобрять или, наоборот, критиковать антикризисные меры, принятые Дерипаской и менеджментом его компаний, но факт остается фактом – санкции сняты, а значит было предпринято все возможное для продолжения работы предприятий и обеспечения жизнедеятельности целых регионов страны.