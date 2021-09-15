Четверых пострадавших в авиакатастрофе у Казачинского доставили на вертолете в Иркутск

Четверых человек, которые пострадали 12 сентября при крушении самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе, вертолетом медицины катастроф направили сегодня, 15 сентября, из районной больницы в Иркутскую областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Состояние пациентов стабильное. Медики намерены провести им дополнительное обследование и назначить соответствующее лечение.

Ранее в Иркутск аналогичным способом доставили трех человек, двоих из них сегодня перевели из реанимации в обычные палаты.

На лечении в Казачинско-Ленской районной больнице сейчас находятся пять человек, пострадавших в авиакатастрофе. Двое пациентов, которые отказались от госпитализации в первый день после катастрофы, позже обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

Напомним, 12 сентября в Казачинско-Ленском районе произошла авиакатастрофа, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку. В результате инцидента четыре человека погибли, 12 – пострадали.