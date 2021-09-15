Власти Иркутской области за 5 лет намерены потратить на обновление больниц 11 млрд рублей

Правительство Иркутской области заявило о намерении в период с 2021 до 2025 года потратить 11 млрд рублей на капремонт, строительство и реконструкцию медицинских учреждений региона, сообщается на официальном сайте кабмина.

В текущем году уже проведен капитальный ремонт в Куйтунской, Заларинской и Осинской районных больницах. До 30 ноября 2021-го завершится капремонт еще в восьми медучреждениях. Всего в 2021 году программой предусмотрены капитальные ремонты 13 объектов.

Напомним, региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы утверждена региональными властями. Она предусматривает строительство, реконструкцию, капремонт медицинских организаций и приобретение оборудования и автомобилей.