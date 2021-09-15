Определены первые в РФ обладатели призов по 100 тысяч рублей за прививку от ковида

Отобраны 500 победителей первого на всероссийском уровне розыгрыша среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Каждому из этих людей будет выплачено по 100 тысяч рублей, сообщается на сайте кабмина.

«За период проведения лотереи (в два этапа) из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей. Всего будет определена 1 тысяча победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Номера победивших сертификатов в первом этапе можно узнать уже сегодня на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Кроме того, информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше.

Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября 2021 года.

Напомним, ранее аналогичная лотерея проводилась на местном уровне в Иркутске. Главный приз – автомобиль – достался чиновнице, потому жители областного центра усомнились в честности розыгрыша, который организовывало издание «Комсомольская правда» при поддержке мэрии.