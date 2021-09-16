5 вопросов о выкупе жилья под залогом: Альфа-Банк развеял миф, что «ипотечную» квартиру сложно продать

В начале сентября Альфа-Банк в Иркутске предложил своим клиентам покупать недвижимость, которая находится в залоге у другого банка. Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске, рассказала SIA.RU, как это работает на практике и что нужно учесть, когда предмет сделки – залоговая квартира.

1. Чем обусловлена потребность в ипотечной программе «Выкуп из-под залога»?

– Мы постоянно анализируем рынок, изучаем его потребности и тенденции развития. По сравнению с аналогичным периодом 2020 годом рынок ипотеки Иркутской области вырос порядка 60%. Тренд спроса на ипотеку продолжается, в Иркутске многие инвестируют в недвижимость для последующей перепродажи, да и средний срок ипотечного кредита вырос до 17 лет. За это время жизненные и жилищные потребности семьи значительно меняются, а значит, нужно решать вопрос, как продать квартиру в ипотеке.

2. Необходимо ли рефинансирование заемщика? Какие ставки действуют по программе? Какой минимальные взнос и какой срок кредитования?

– Заемщик может выбрать квартиру, находящуюся в залоге у стороннего банка и получить одобрение на ипотечный кредит в Альфа-Банке. Рефинансирование продавца в банке не требуется. Сделка проходит по классической программе с рядом особенностей. Основная из них – это то, что продавец залоговой недвижимости становится поручителем по кредитной сделке до перехода права собственности новому заемщику. По программе действуют стандартные кредитные ставки банка от 7,89%, первоначальный взнос от 10%. Программа подходит, как для строящегося жилья, так и для готового.Также при одобрении такой сделки есть определенные требования к продавцу, в том числе, у него не должно быть текущих просрочек более 30 дней, при этом оценка доходов, анализа кредитной истории и занятости продавца не проводится. Более подробную информацию о программе «Выкуп из-под залога» можно узнать в офисе Альфа-Банка в Иркутске по адресу: Литвинова, 2.

3. Как прошла первая сделка в Иркутске, почему клиент выбрал новую программу банка?

– Случай не классический – наш клиент обладал необходимым первоначальным взносом для самостоятельного погашения остатка по ипотечному кредиту продавца. Но не захотел идти на риск, передавать существенную денежную суммы по предварительному договору или расписке. С другой стороны, продавец не мог получить новый кредит для закрытия ипотечного и самостоятельно вывести квартиру из-под залога – из-за высокой кредитной нагрузки и наличия кредитных каникул. Условия проведения сделки в Альфа-Банке учитывают такие особенности, и как уже сказано выше, мы не оцениваем кредитную нагрузку продавца и качество кредитной истории, главное, чтобы у продавца не было текущей просроченной задолженности. Всем этим условиям сделка соответствовала, поэтому каждый из участников получил желаемое: заемщик банка – квартиру, продавец – продажу квартиры и закрытие действующего кредита.

4. Сколько времени заняла процедура оформления сделки?

– Одобрение сделки с момента предоставления всех документов составило не более 24 часов. Мы придерживаемся этого времени при любой сделке, программа «Выкуп из-под залога» не является исключением. Процесс подписания документов занял порядка 40 минут. Оперативность в оформление сделки – это еще одно из наших преимуществ в работе с клиентами.

5. Как партнеры реагируют на новую программу?

– Первую сделку мы провели с нашим постоянным партнером – агентством недвижимости «Этажи». В целом, все наши партнеры идут навстречу и активно используют новые инструменты банка, в том числе, и новую программу по залоговой недвижимости. Уже сейчас на рассмотрении находятся три объекта в залоге другого банка.