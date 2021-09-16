ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»

До начала проведения новой инспекции завода производителя, сообщает "Коммерсант".

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что процесс приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины “Спутник V” для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства “Спутника V”, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», – сказал господин Барбоса в ходе видеоконференции с представителями PAHO.

PAHO — интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке, которое не обладает правом одобрения лекарств, но выступает в качестве регионального отделения ВОЗ, имеющего такие компетенции.

В июле этого года сообщалось, что РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью.