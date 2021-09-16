С продажи сняты iPhone 12 Pro и iPhone XR

Модели пропали с прилавков после презентации iPhone 13, сообщает ТАСС.

После представления новинок СМИ и пользователи в социальных сетях отмечали, что iPhone 12 Pro и iPhone XR мало чем отличаются от смартфонов компании прошлых лет

Apple на своей ежегодной осенней презентации анонсировала выход новых моделей iPhone 13 и iPhone 13 mini. Цены в США на эти модели начинаются от $799 и $699 соответственно. После представления новинок СМИ и пользователи в социальных сетях отмечали, что новые модели мало чем отличаются от смартфонов компании прошлых лет.